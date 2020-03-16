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عدن - ياسمين التهامي - بعد إغلاق الحرم المكي تعرف كيف:واصلت السعودية اتخاذ الإجراءات القوية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل أراضيها. تفاصيل

واصلت السعودية اتخاذ الإجراءات القوية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل أراضيها.

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

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وأعلنت المملكة عن إيقاف إقامة جميع المناسبات الاجتماعية العامة، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، بدء من اليوم الأحد، وإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة أنها أصدرت لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، قراراً بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما يشمل العزاء وإقامة حفلات الزواج، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، على أن ينفذ القرار من اليوم الأحد.a وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى ان هذا الإجراء جاء ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على الفيروس، والحدّ من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة فئات المجتمع كافة، واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية، لمنع انتشار هذا الفيروس، والمتعلقة بالتعقيم والتهوية في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها.

كما وجهت الوزارة بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس السبت عن رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس “كورونا”، ليصل العدد إلى 103 حالات ، بينما انتشر الفيروس في 138 دولة،وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.