شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العادة التي يمارسها الكثير سبب رئيسي في نقل فيروس كورونا وانتشاره(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخبار جديدة من الخليج 365:

حذر الدكتور المصري جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق وأستاذ كهرباء القلب، من خطورة الشيشة في نقل العدوى بفيروس كورونا.

وطالب شعبان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد بمنع الشيشة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، معلقا «الوقاية تغني عن العلاج».

وأكد أهمية تنظيم الأسواق الشعبية المزدحمة لتقليل الزحام والاحتكاك، مطالبا بإلغاء البصمة في كافة الشركات والمؤسسات لمواجهة فيروس كورونا.