شكرا لمتابعة خبر عن ليست الصين ولا أمريكا ..هذه الدولة العربية هي التي تسببت في نشر فيروس كورونا القاتل وسببت الهلع والخوف للعالم بأكمله ( لن تصدق من هي تلك الدولة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست الصين ولا أمريكا ..هذه الدولة العربية هي التي تسببت في نشر فيروس كورونا القاتل وسببت الهلع والخوف للعالم بأكمله ( لن تصدق من هي تلك الدولة )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.