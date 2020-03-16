شكرا لمتابعة خبر عن ليس بسبب كورونا او اعصار التنين: السعودية تشهد الان حدث مزلزل وصادم والآلاف يغادرونها بشكل عاجل..والذعر والهلع ينتشر بين السعوديين وهذا هو السبب الصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس بسبب كورونا او اعصار التنين: السعودية تشهد الان حدث مزلزل وصادم والآلاف يغادرونها بشكل عاجل..والذعر والهلع ينتشر بين السعوديين وهذا هو السبب الصادم

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كانت هذه تفاصيل خبر ليس بسبب كورونا او اعصار التنين: السعودية تشهد الان حدث مزلزل وصادم والآلاف يغادرونها بشكل عاجل..والذعر والهلع ينتشر بين السعوديين وهذا هو السبب الصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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