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صنعاء - ياسمين الخيامي - بتوجيهات صارمة من ولي العهد السعودي ..القبض على عدد من كبار ضباط الجيش السعودي بعد قيامهم بعمل فاضح ومحرم شرعا صعق السعوديين وهز اركان المملكة

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