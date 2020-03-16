بالفيديو.. الحوثي وتقوم بحفر الأنفاق بـ"الدريهمي"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. الحوثي وتقوم بحفر الأنفاق بـالدريهمي الإثنين 16 مارس 2020 متابعات_الخليج 365

مازالت مليشيا الحوثي تمارس خروقاتها المستمرة، بمديرية الدريهمي، وتقوم بحفر الأنفاق بوتيرة عالية داخل مزارع المواطنين شرق المديرية. Advertisements ووثّقت لقطات جوية، قيام مليشيا الحوثي باستحداث الدريهمي، وحفر مجاميع كبيرة من الأنفاق بشكل متسارع، وأظهرتهم داخل مزارع المواطنين.

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