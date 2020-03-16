قوات امنية تمنع حكومة هادي من دخول القصر الرئاسي بعدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
ذكرت مصادر محلية في محافظة عدن أن قوات امنية مدعومة من الإمارات رفضت امس الأحد، عقد اجتماع لمسؤولين في حكومة هادي في القصر الرئاسي بمحافظة عدن جنوبي اليمن.
وقالت المصادر إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أغلقت قصر معاشيق الرئاسي ومنعت عقد اجتماع كان مقرراً لعدد من المسؤولين برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي.
وأضافت المصادر أن “قوات الحزام الأمني رفضت السماح لوزير التربية والتعليم ونواب ووكلاء عدد من الوزارات بالدخول إلى القصر الرئاسي وأجبرتهم على العودة من حيث أتوا”.
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