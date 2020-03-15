الاصلاح يقتل جريح ويعتقل طالب بمأرب والانتقالي يمارس طغيانه في الجنوب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

قام مسلحون مجهولون اليوم الاحد بمهاجمة نقطة جوله نصاب في شبوة بقذائف الاربي جي و المعدلات

كما اختطفت مليشيات الاخوان المنضوية فيما يسمى بالمنطقة الثالثة في مأرب الطالب عبدالمجيد النهدي، واقدمت مليشيات الاصلاح على قتل الجريح محمد بن علي شلوان الدمشقي العبيدي بعد اختطافه من داخل المستشفى العسكري وثلاثه كانوا مرافقين له والذي اصيب اثناء المواجهات التي حدثت بين قبائل عبيده ( الدماشقه ) ومليشيات الاخوان .

وفي ابين لقي مواطن مصرعه واصيب أخر برصاص مسلحين مجهولين في لودر .

وقتل مواطنين أثنين من قبل مسلحين مجهولين في الشيخ عثمان بمحافظة عدن.

مليشيات الانتقالي في محافظة الضالع قامت هي الاخرى بقتل طفل في منطقة الازارق بسبب رفضه احضار باكت سيجاره