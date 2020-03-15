شكرا لمتابعة خبر عن التحالف العربي : يعلق على ما يحدث في العاصمة الموقتة عدن وطبيعة العلاقة مع الانتقالي ويعلن دخول اتفاق الرياض المرحلة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعليق الرحلات الجوية من والى مطار مدينة سيئون ابتداء من مساء اليوم.. وثيقة اللجنة الرئاسية تحدد موقع الحجر الصحي للحالات المصابة بـ كورنا في العاصمة الموقتة عدن اجتماع يضم قيادات من التحالف العربي وأخرى من المجلس الانتقالي في العاصمة الموقتة عدن إجتماع هام وعاجل لقيادة وضباط إدارة الأمن والشرطة في ساحل حضرموت .. لهذا السبب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي : يعلق على ما يحدث في العاصمة الموقتة عدن وطبيعة العلاقة مع الانتقالي ويعلن دخول اتفاق الرياض المرحلة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.