شكرا لقرائتكم خبر عن افراد من حزب الاصلاح ينتهكون الاعراف بئعمال شنيعة ومسيئة بقتل اسير جريح واعتقال طلاب مدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افراد من حزب الاصلاح ينتهكون الاعراف بئعمال شنيعة ومسيئة بقتل اسير جريح واعتقال طلاب مدارس

جديد اب برس​ Advertisements br /> قام مسلحون مجهولون اليوم الاحد بمهاجمة نقطة جوله نصاب في شبوة بقذائف الاربي جي و المعدلات

كما اختطفت مليشيات الاخوان المنضوية فيما يسمى بالمنطقة الثالثة في مأرب الطالب عبدالمجيد النهدي، واقدمت مليشيات الاصلاح على قتل الجريح محمد بن علي شلوان الدمشقي العبيدي بعد اختطافه من داخل المستشفى العسكري وثلاثه كانوا مرافقين له والذي اصيب اثناء المواجهات التي حدثت بين قبائل عبيده ( الدماشقه ) ومليشيات الاخوان .

وفي ابين لقي مواطن مصرعه واصيب أخر برصاص مسلحين مجهولين في لودر .

وقتل مواطنين أثنين من قبل مسلحين مجهولين في الشيخ عثمان بمحافظة عدن.

مليشيات الانتقالي في محافظة الضالع قامت هي الاخرى بقتل طفل في منطقة الازارق بسبب رفضه احضار باكت سيجاره br /> قام مسلحون مجهولون اليوم الاحد بمهاجمة نقطة جوله نصاب في شبوة بقذائف الاربي جي و المعدلاتكما اختطفت مليشيات الاخوان المنضوية فيما يسمى بالمنطقة الثالثة في مأرب الطالب عبدالمجيد النهدي، واقدمت مليشيات الاصلاح على قتل الجريح محمد بن علي شلوان الدمشقي العبيدي بعد اختطافه من داخل المستشفى العسكري وثلاثه كانوا مرافقين له والذي اصيب اثناء المواجهات التي حدثت بين قبائل عبيده ( الدماشقه ) ومليشيات الاخوان .وفي ابين لقي مواطن مصرعه واصيب أخر برصاص مسلحين مجهولين في لودر .وقتل مواطنين أثنين من قبل مسلحين مجهولين في الشيخ عثمان بمحافظة عدن.مليشيات الانتقالي في محافظة الضالع قامت هي الاخرى بقتل طفل في منطقة الازارق بسبب رفضه احضار باكت سيجاره

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افراد من حزب الاصلاح ينتهكون الاعراف بئعمال شنيعة ومسيئة بقتل اسير جريح واعتقال طلاب مدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.