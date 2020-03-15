شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تغيير جنوني في اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني..."اخر تحديث اليوم الاحد "15" مارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد 15-03-2020? - آخر تحديث الأحد 15-3-2020? عاجل : تغيير جنوني في اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني..."اخر تحديث اليوم الاحد "15" مارس جديد اب برس​ Advertisements img src='http://ibb-press.net/user_images/news/15-03-20-13381845.jpg' /> img src='http://ibb-press.net/user_images/news/15-03-20-13381845.jpg' />

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