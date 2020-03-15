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عدن - ياسمين التهامي - تطورات عاجلة وخطيرة.. قوات ضخمة تقتحم قصر “المعاشيق”وقامت بمنع قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، من عقد اجتماع بالوزراء المتواجدين



منعت قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، من عقد اجتماع بالوزراء المتواجدين في عدن، داخل قصر معاشيق الرئاسي. وقالت مصادر محلية أن قوة كبيرة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اقتحمت قبل قليل قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد ساعات من سيطرتها على كافة بوابات القصر. جديد اب برس​ Advertisements ويرجح مراقبون أن تندلع مواجهات دموية جديدة بين مليشيات الانتقالي الجنوبي الممول إماراتياً والقوات الحكومية بإسناد سعودي.

وفرضت ميليشيات الانتقالي سيطرتها ميدانيا على أجزاء من قصر المعاشيق الذي يخضع أيضاً لحماية مليشيات الإمارات والتي أهانت في وقت سابق اليوم ممثلين لحكومة الرئيس هادي ومنعتهم من عقد احتماع اعتيادي بالقصر. وقالت مصادر محلية بأن أولى التعزيزات العسكرية الضخمة لميليشيات المجلس الانتقالي وصلت اليوم إلى مشارف عدن؛ مشيرة إلى أن تلك القوات يقودها القيادي في الانتقالي الجنوبي مختار النوبي. وأضافت المصادر بأن قائد اللواء الخامس دعم وإسناد قائد محور كرش القتالي مختار النوبي، يتقدم التعزيزات العسكرية المكونة من وحدات الإسناد والدعم في اللواء الخامس مدججة بمختلف انواع الأسلحة والأليات العسكرية مؤكدة إن مليشيات الانتقالي تواصل الزحف صوب عدن وأبين. وكانت عناصر من مليشيات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي اغلقت في وقت سابق اليوم قصر المعاشيق ومنعت اجتماع عددٍ من وزراء حكومة الشرعية التابعة للرئيس هادي. وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، تصعيدا عسكرياً جديدا من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، منذ عدة أيام، وذلك على خلفية منع التحالف، عدد من قيادات المجلس من العودة إلى عدن، حرصا منه على مواصلة تنفيذ اتفاق الرياض، وإعادة تطبيع الأوضاع في المدينة .

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