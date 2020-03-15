شكرا لقرائتكم خبر عن ملائكة الرحمة: اختتام الحملة الطبية التطوعية السادسة لقسطرة القلب للأطفال في محافظة يمنية ... تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد 15-03-2020? - آخر تحديث الأحد 15-3-2020? ملائكة الرحمة: اختتام الحملة الطبية التطوعية السادسة لقسطرة القلب للأطفال في محافظة يمنية ... تفاصيل

اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، الحملة الطبية التطوعية السادسة لقسطرة القلب للأطفال التي نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. جديد اب برس​ Advertisements وأجرى الفريق الطبي التطوعي على مدى أيام الحملة 93 جراحة، منها 83 حالة لقسطرة القلب و 10 حالات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملائكة الرحمة: اختتام الحملة الطبية التطوعية السادسة لقسطرة القلب للأطفال في محافظة يمنية ... تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.