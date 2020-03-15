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عدن - ياسمين التهامي - الملف اليمني:منظمة الصحة العالمية تقطع الشك باليقين..تحذر من تفشي كورونا في اليمن ــــ وتؤكد عدم تسجيل اي اصابة حتى الأن تفاصيل



حذرت من منظمة الصحة العالمیة من حدوث تفشي فیروس كورونا المستجد في

الیمن، والذي سیشكل عبء إضافي على النظام الصحي الذي یعمل بنسبة 50 %من

قدرتھ، مؤكدة أن أن السلوكیات الوقائیة، أفضل طریقة للحمایة من الوباء.

وأكدت المنظمة في تصریح لھا لـ "المصدر أونلاین" خلو الیمن من أي إصابة

بفیروس كورونا المستجد"كوفید-19 "والذي بات جائحھ ووباء عالمي یجتاح معظم

دول العالم بما فیھا الدول العربیة.

وقالت الصحة العالمیة، إنھا تعمل بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والسكان التابعة

للحكومة في عدن والتابعة لسلطات الحوثیین بصنعاء (غیر معترف بھا) على رفع

جھود التأھب و الاستجابة في حال ظھور حالة مؤكدة.

وعن احتمال وصول كورونا إلى الیمن، أوضحت المنظمة، أنھا لم تتأكد أیة حالات

اصابة بالفیروس حتى اللحظة. وكما ھو الحال في البلدان الأخرى، تعمل منظمة

الصحة العالمیة في الیمن جنباً الى جنب مع السلطات الصحیة والشركاء لضمان

الاستعداد والجاھزیة للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفیروس.

ِوأشارت المنظمة إلى الدعم والمساندة المقدمة للسلطات الصحیة في صنعاء

وعدن،"لضمان أعلى درجات الاستعداد بھدف الكشف عن الحالات المحتملة

والاستجابة لھا. جديد اب برس​ Advertisements

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