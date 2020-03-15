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عدن - ياسمين التهامي - هند القحطاني” تكشف المستور في شوارع أمريكا وتمارس هوايتها المفضلة بشكل جريء ومثير (فيديو)



كشفت السعودية هند القحطاني فى فيديو نشرته مؤخراً عن الأوضاع في أمريكا، وما أحدثه فيروس كورونا من رعب في البلاد ، وقالت إن في أمريكا جنونا، ويمكن فجأة أن يغلقوا المطاعم وغيرها.

وأبلغت القحطاني متابعيها أن”الوضع هنا غير مبشر بالخير وفيه إجازة لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا”، كما مازحت متابعيها بجملة “زغردي يا انشراح”.

وتخوفت هند من انتشار الفيروس قائلة “الله يستر من غلق المطاعم والبنوك في سان دييغو بولاية كاليفورنيا”، مشيرة إلى أنه ما يعجبها حالات الهلع والقلق الزائد قائلة “الله يقلعهم أرعبونا”.

جديد اب برس​

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