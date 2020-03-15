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عدن - ياسمين التهامي - مشايخ ووجهاء حوثييون : يطالون الشرعية بئدارة محافضة تابعة لحكم انصار الله...والرد كان صـــاعق



طالب مشايخ ووجهاء محافظة إب الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبد الملك بالالتفات لمحافظة إب وتعيين محافظ للمحافظة أسوة بقية المحافظات.

جديد اب برس​

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وقال بيان صادر عن اللقاء الموسع لمشايخ ووجهاء محافظة إب بالمناطق المحررة اليوم الأحد إن غياب قيادة السلطة المحلية ساهم في مضاعفة معاناة أبناء المحافظة الذين يرزحون تحت سلطة جماعة الحوثي.

وأكد البيان أن القيادة الحالية للسلطة المحلية بالمحافظة فوتت العديد من الفرص لتحرير المحافظة من الحوثيين.

وطالب البيان الحكومة الشرعية بتعيين محافظ للمحافظة بدلا عن عبد الوهاب الوائلي، وإلزام المحافظ المعين بالقيام بالدور المناط به وواجبه الوطني في الوضع الراهن.

كما طالب البيان الوفد الحكومي الذي يزور مأرب باستكمال تشكيل لجان الإسناد وعلى رأسها لجنة الإغاثة الخاصة بمحافظة إب والمناط بها معالجة أوضاع الجرحى وأسر الشهداء والمرابطين في الجبهات.

ودعا البيان كافة أبناء المحافظة إلى توحيد الصف والالتفاف حول الحكومة الشرعية لمواجهة جماعة الحوثي، وإدانة جرائم الحوثيين بكافة أشكالها.

وحث البيان أبناء المحافظة في المناطق المحررة على دعم الجيش ورفد الجبهات لاستكمال تحرير البلاد من الحوثيين.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد عين اللواء عبد الوهاب الوائلي محافظا لمحافظة إب ، ولم يلمس المواطنين أي تحرك له على الأرض.