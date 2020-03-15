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عدن - ياسمين التهامي - بعد تعقبه بالطيران الإماراتي...علي محسن الأحمر يلتقي بممثل المخابرات الأمريكية ومصادر تكشف تفاصيل اللقاء



كشف مصدر استخباراتي عن لقاء سري جمع علي محسن الأحمر بممثل وكالة الاستخباراتية الأمريكية " سي آي إيه “بعد يوم واحد من تعقبة بالطيران الاماراتي المسير من مأرب إلى حضرموت .

وأكد المصدر بأن نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر غادر لمكان مجهول عقب وصوله لمقر إقامته بمدينة سيئون الثلاثاء المنصرم عقب اجتماعا له التقى من خلاله وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش وقيادة المنطقة العسكرية الأولى واللجنة الأمنية و زيارته لمقر اللواء ٢٣ ميكا بحضرموت .

جديد اب برس​

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ولفت المصدر الاستخباراتي بأن الأحمر التقى أحد عناصر جهاز المخابرات الأمريكية المركزية المتواجدة حالياً في محافظة شبوه ( شرقي اليمن ) وبحث معه جملة من القضايا التي تهم الشأن اليمني مع الأصدقاء الأمريكيين .

وقال المصدر " بأن المعلومات تشير بأن علي محسن بحث تطورات الوضع في المحافظات الجنوبية والضغوط الإماراتية الساعية لتقسيم اليمن ومحاولتها تصفية قيادات الدولة ومنهم نائب الرئيس نفسه ".

وأكد المصدر ذاته " على أهمية الدور الكبير للجانب الأمريكي في إفشال مخططها عبر دعمها لقوات الانتقالي في عدن وبعض المحافظات الجنوبية مؤكدا على أهمية الإبقاء على الدور السعودي الفاعل للقضاء على تلك العناصر المسلحة واستبدالها بقوات تتبع حكومة هادي لضمان استقرار المحافظات المحررة ".

الشاهد برس

ورحب محسن بالتعاون مع الأصدقاء في امريكا للقضاء على الإرهاب في المنطقة ومساندتهم في القضاء على جماعة الحوثي وحلفاء الإمارات في الجنوب بقيادة تضم أحد مصنفي الإرهاب لدى القائمة الأمريكية في إشارة منه لهاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك الضغط على حلفاء الامارات في المخا وبعض مديريات ساحل محافظة الحديدة للانضمام تحت جناح قوات هادي ".

وأضاف المصدر الاستخباراتي " أن العنصر الاستخباراتي أكد على أهمية التعامل وفقا للمتغيرات الجديدة في المنطقة التي تعد الأكثر اشتعالا من أي منطقة في العالم ".

مبينا حرص الولايات المتحدة على استقرار هذه المنطقة المهمة التي تطل على مضيق باب المندب وأن الاجهزة الأمريكية ستقف بجديدة على ضرورة تفعيل الدور السعودي في عدن على وجه التحديد.

ويصف مراقبون هذا اللقاء بمثابة الضوء الأمريكي الأخضر للتحالف والشرعية بحسم خياراتهم العسكرية في عدن لتنفيذ إتفاق الرياض المتعثر منذ مطلع نوفمبر الماضي من العام الفائت 2019 م نتيجة عرقلة قوات الانتقالي لتنفيذ بنوده بإيعاز إماراتي .

كما تجدر الإشارة إلى أن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي قد كلف الفريق الركن علي محسن الأحمر بالترتيب لإعادة الحكومة الشرعية إلى عدن والإشراف المباشر على القوات التي ستتحرك إلى العاصمة المؤقتة لطرد قوات الانتقالي وإخراجها من المؤسسات الحكومية في إطار تنفيذ أتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات في الـ 5 من نوفمبر الماضي .