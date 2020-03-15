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عدن - ياسمين التهامي - منفذ الوديعة رسوم مقابل فحص كورونا:قيادات عسكرية رفيعة في منفذ الوديعة تفرض مبالغ مالية إجبارية على المغتربين مقابل فحص كورونا



شكى مسافرون من فرض جهات عسكرية نافذة في منفذ الوديعة الحدودي اليمني مع المملكة العربية السعودية 200 ريال سعودي، على كل يمني عائد من المملكة السعودية، مقابل فحص فيروس كورونا. ونقلت “الشارع”، عن عدد من المسافرين قولهم “إن عسكريين، ومسلحين قبليين، يتبعون هاشم الأحمر، القائد السابق للمنطقة العسكرية السادسة، استحدثوا، صباح اليوم، صندقة داخل المنفذ اليمني في الوديعة لفحص فيروس كورونا للمسافرين اليمنيين العائدين من المملكة العربية السعودية.

وأوضح المسافرون أنه تم إجبار كل واحد منهم على دفع 200 ريال سعودي مقابل الفحص، عوضاً عن دفعهم مبالغ مالية تتفاوت ما بين 100 إلى 250 ريال سعودي، مقابل تأشيرة الخروج وختم جوازات سفرهم.

وأفاد المسافرون أن كل من يرفض دفع المبالغ المذكورة يتم احتجازه، وعرقلة خروجه من المنفذ، مما يجعلهم مضطرين إلى دفع المبالغ المفروضة عليهم. جديد اب برس​ Advertisements وناشد المسافرون الجهات الحكومية وضع حداً للاستغلال الذي يتعرضون له في منفذ الوديعة.

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