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عدن - ياسمين التهامي - اصابت الفنانة السورية التي جسدت شخصية حميدة في باب الحارة جمهورها بالصدمة عقب نشرها صورجديدة ومختلفة ومفاجئة متغيرة في ملامحها مما اشعل مواقع التواصل الاجتماعي



اصابت الفنانة السورية رواد عليو التي جسدت شخصية حميدة في باب الحارة جمهورها بالصدمة عقب نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي في انستجرام وبدت حميدة باب الحارة في الصورة الجديدة والمختلفة والمفاجئة متغيرة في ملامحها مما اشعل مواقع التواصل الاجتماعي .

ورأي محبو الفنانة انها تتغير وتتبدل بعد كل عملية تجميل تخضع لها بينما اعتبر اخرون ان جمالها طبيعي لكن تقنيات التصوير تلعب دوراً في التأثير والتغيير على الملامح. جديد اب برس​ Advertisements

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