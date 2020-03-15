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عدن - ياسمين التهامي - المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، يفاجئ الجميع بخبر صادم
قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن اتفاق الرياض دخل الآن في المرحلة الثانية لتنفيذه، مشيراً إلى أن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة الصعاب أمامه.
وأضاف المالكي في مقابلة مع قناة العربية: “لقد أسهم هذا الاتفاق في إعادة الحياة الطبيعية إلى محافظة عدن، جنوب البلاد”.
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مضيفاً: “نسعى إلى إعادة حركة المشاريع والاستثمارات من أجل إعمار عدن، وتأهيل المطار وتطوير الميناء فيها”.
وفي السياق ذاته، أوضح المالكي، أنه “لا صحة لوجود أي شرخ بين المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وبين قوات التحالف”، لافتاً إلى أن هناك إعلامًا مغرضًا يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع في عدن.
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