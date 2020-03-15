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عدن - ياسمين التهامي - صوراخ وانين يمنيين: من سجون دولة خليجية ليست السعودية

قالت رابطة أمهات المختطفين إن عشرات المعتقلين بسجون تابعة لقوات مدعومة إماراتيا، في العاصمة المؤقتة عدن، بدؤوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم.

وأوضحت الرابطة في بيان لها خلال وقفة احتجاجية نفذتها اليوم الأحد في عدن أمام مقر التحالف ، أن المعتقلين، ويقدرون بالعشرات، بدؤوا إضرابا الخميس، ويطالبون بـ”إنصافهم والإفراج عنهم، لاسيما وهم قيد الاعتقال منذ 3 أعوام، ولم تنفذ قرارات النيابة بشأنهم”.

جديد اب برس​

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ووفقا للبيان فإن “الإضراب عن الطعام سيكون مفتوحا وسيستمر حتى يتم إطلاق سراح من صدر في حقهم أمر الإفراج والنظر إلى ملفات بقية المعتقلين وإنصافهم”.