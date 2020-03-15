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عدن - ياسمين التهامي - اليمنة متهمة ..سبب انتشار “كورونا” في هذة الدولة بشكل كامل .تفاصيل



ينما العالم يتخذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، عمدت شركة اليمنية على زيادة رحلاتها الجوية وهذا ما يعني تسهيل انتشار الفيروس باليمن وانتقاله عبر المسافرين. جديد اب برس​ Advertisements ورأى مراقبون أن قيادة طيران اليمنية قامت بزيادة عدد الرحلات، لزيادة علاوات وحوافز قيادة الشركة على حساب صحة المواطن اليمني. واستنكر المراقبون بحث قيادة شركة اليمنية عن الربح، فيما العالم يتخذ الاحترازات الوقائية ضد فيروس كرونا.

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