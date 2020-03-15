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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء تتحدى كورونا: قرارات نارية لمواجة كورونا (نص القرار)

جديد اب برس​ Advertisements

أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تعليق الدراسة بالمعاهد المهنية والتقنية الحكومية والخاصة وكليات المجتمع والمراكز التدريبية ومعاهد اللغة الانجليزية لمدة شهر ابتداءً من يوم غد الاثنين. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، ضم مستشاري ووكلاء الوزارة ومدراء المكاتب وعمداء المعاهد المهنية والتقنية التابعة للوزارة. وأكد الاجتماع ضرورة إلتزام مدراء مكاتب الوزارة وعمداء الكليات لتسيير المقررات والمحاضرات عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأهابت الوزارة بكافة مؤسساتها التعليمية والتدريبية الالتزام بقرار تعليق الدراسة. وحثت أولياء أمور الطلاب والطالبات على إبقاء أبنائهم في منازلهم خلال فترة تعليق الدراسة حرصا على سلامتهم.

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