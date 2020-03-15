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عدن - ياسمين التهامي - ليس الخوف من كورونا..اغلاق مستشفى حكومي مشهور بخدماتة تفاصيل

جديد اب برس​ Advertisements فادت مصادر طبیة بالعاصمة صنعاء، الیوم الاحد، بأنباء متداولة عن إغلاق أحد

المستشفیات الحكومیة.

وذكرت المصادر لـ"المشھد الیمني" أن سلطات ملیشیا الحوثي أغلقت مستشفى

السبعین للأمومة والطفولة بسبب عدم قدرتھا على توفیر المیاه للمستشفى.

وعبرت المصادر عن خیبة أملھا من ذلك التصرف، مؤكدین على أن من یعجز عن

توفیر الماء لمستشفى لا ینتظر منھ الیمنیین أن یواجھ كورونا.

ویأتي ذلك التصرف الذي وصف بالارعن، في الوقت الذي ضخت فیھ معظم

حكومات العالم الملیارات لمواجھة كورونا. فادت مصادر طبیة بالعاصمة صنعاء، الیوم الاحد، بأنباء متداولة عن إغلاق أحدالمستشفیات الحكومیة.وذكرت المصادر لـ"المشھد الیمني" أن سلطات ملیشیا الحوثي أغلقت مستشفىالسبعین للأمومة والطفولة بسبب عدم قدرتھا على توفیر المیاه للمستشفى.وعبرت المصادر عن خیبة أملھا من ذلك التصرف، مؤكدین على أن من یعجز عنتوفیر الماء لمستشفى لا ینتظر منھ الیمنیین أن یواجھ كورونا.ویأتي ذلك التصرف الذي وصف بالارعن، في الوقت الذي ضخت فیھ معظمحكومات العالم الملیارات لمواجھة كورونا.

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