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عدن - ياسمين التهامي - وردنا قبل لحطات ..قيادات مؤتمريةرفيعة تباغت كل اليمنيين وتعلن رسميا وفاة احمد علي عبد الله نجل الرئيس السابق..

شنت قيادات مؤتمرية رفيعة هجوم كاسح ضد احمد علي عبد الله صالح ووصفوه بالرجل الميت الذي تحول من اكبر قائد عسكري في اليمن الى رجل علاقات عامة عند انباء زايد

واكدت تلك القيادات ان احمد صالح بالنسبة لهم رجل ميت وان اباه لو كان حيا يرزق لأنكر ان يكون له ولد بهذا الضعف .

هذا الهجوم جاء عقب لقاء السفير احمد علي نجل صالح الشابة والناشطة امة الله حسان في دبي

جديد اب برس​

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التي قالت لقائي بالاخ السفير /احمد علي عبدالله صالح ابهرني بدماثة اخلاقه وتلقائية حديثه

وتواضعة مع زواره

واشارت وجدته شخصآ ودودآ يتألم لما يمر به الوطنمن ويلات الحرب والمعاناهويتمنى ان يعم السلام فيربوع الوطن فعلا شخصية تستحق كل الاحترام والتقديروكشفت الناشطة ما الذي جرى مع احمد علي عن الوضع الذي تشهده اليمن وحرب