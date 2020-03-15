شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاب الضالة تلتهم سائحة بريطانية في مصر وتمزق جسدها بصورة مروعة حتى الموت..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة مفزعة وبشعة، هاجمت كلاب ضالة سائحة بريطانية في مصر، وقتلتها قبل أن تشرع في التهام جثتها بشكل مخيف.

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القصة تعود إلى سيدة في الستين من عمرها تتواجد في مصر منذ سنوات، وتقوم بجمع الكلاب الضالة وإيوائها داخل مزرعة في منطقة دهب بجنوب سيناء السياحية.



وحسب صحيفة الوطن المصرية، فقد نقلت عن مصدر أمني أن السيدة الإنجليزية مقيمة في مصر منذ 15 عاما، وأسست مركزا لإيواء الكلاب الضالة، وبالفعل جمعت مئات الكلاب وكانت تتلقى إعانات مالية من جمعيات الرفق بالحيوان وجمعيات أخرى خيرية من دول عديدة، وذلك للإنفاق على تربية الكلاب والعناية بهم بيطريا وغذائيا.



وأوضح المصدر أن عمر السيدة الإنجليزية يتجاوز الستين عاما، ولظروف مرضية غابت عن الكلاب لنحو 3 أيام ثم عادت إليها.



وأضاف المصدر: "خلال تلك الفترة لم تأكل الكلاب شيئا، حيث لم تجد من يطعمها في غيابها، واستبد بها الجوع، وعندما دخلت عليها الحظيرة انطلقت الكلاب نحوها جائعة، ثم قفز عليها كلب وغرس أنيابه في رقبتها لتسقط أرضا، ثم شاركه بقية الكلاب التي يتجاوز عددها 15 كلبا نهش السيدة والتهامها".

وأشار إلى أنه جرى نقل الجثة لمستشفى دهب، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق، وجرى إخطار السفارة البريكانية والتحفظ على مركز إيواء الكلاب بعد انتداب لجنة من الطب البيطري.

وأثارت الواقعة ردود فعل متباينة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض البعض فكرة إيواء الكلاب الضالة مشيرين إلى أنها ليس لها آمان، بينما اعتبر البعض الآخر أن الرفق بالحيوان من الإنسانية.