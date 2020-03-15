شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان عملاق طوله 3أمتار يبتلع ‘‘قط كبير’’ .. شاهد كيف تحول المفترس إلى فريسة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات لثعبان ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار، ويبدو بطنه منتفخا واضحا.

وذكرت الصحيفة أن ذلك الانتفاخ هو جثمان قط منزلي لأحد العائلات الأسترالية، وقد التهمه الثعبان من داخل سياج الحماية الخاص به. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ ​ Advertisements ​ ​ ​ ​ ​​ ​​​ ​

ويذكر أنه مع تزايد درجات الحرارة خلال الصيف، تستهدف الثعابين القطط المنزلية كوجبات سهلة، وقد تم الإبلاغ مؤخرا عن حوادث أخرى مماثلة في برسبان وعلى ساحل صن شاين بأستراليا.



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