شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إصابة زوجة مليادير سعودي كبير بفيروس كورونا .. شاهد كيف كانت ردة فعلها صادمة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة في فيديو من داخل الحجر الصحي تطمئن فيه محبيها، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إنها كانت تشعر بحرارة مرتفعة واوجاع في جسدها ورأسها.وبخصوص أطفالها قالت لجين إنهم بصحة جيدة.وشكرت كل من سأل عنها.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• إصابة زوجة مليادير سعودي كبير بفيروس كورونا .. شاهد كيف كانت ردة فعلها صادمة ..(فيديو)

• تخلص من ضغط الدم وعسر الهضم وانتفاخ المعدة بهذة الطريقة السريعة والمشروب اللذيذ

• ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة .. شاهدو المفاجأة الصادمة التي يجهلها الكثير ..«فيديو»

• عاجل : تركيا تعلن رسميا امتلاكها سلاح فتاك ومدمر..وبشار الاسد يستغيث بحليفه بوتين لانقاذه من الهلاك (صور)

• في السعودية .. عرويس وعروسة يذرفون الدموع ويبكون كالأطفال بعد الكارثة التي اصابتهم بسبب فيروس كورونا ..شاهد الفيديو

Advertisements

• عاجـــل : أجمل فتاة بالعالم تصاب بفيروس كورونا ..وزوجها المسؤول الكبير يكشر عن أنيابه وينتقم من جميع الشعب ..(صور)

• عاجـــل : إعلان صادم يهز العالم بشأن حقيقة فيروس كورونا .. لا داعي للخوف بعد اليوم فقد ظهرت الحقيقة !!

• عاجـــل : مسؤول سعودي كبير يفر خارج البلاد ويثير جنون محمد بن سلمان .. الجميع يبحث عنه حيا او ميتا ..(شاهد من يكون وكيف استطاع مغادرة السعودية ؟)

----------------------------

المذيعة وعارضة الازياء اللبنانية #لجين_عضاضة تطمئن الناس بعد إصابتها بفيروس #كورونا وترسل هذا الفيديو من غرفة الحجر الصحي في المستشفى pic.twitter.com/h1t1EDCYzy — سيدتي فن (@sayidatystars) March 7, 2020 " class="c16"> المذيعة وعارضة الازياء اللبنانية #لجين_عضاضةتطمئن الناس بعد إصابتها بفيروس #كورونا وترسل هذا الفيديو من غرفة الحجر الصحي في المستشفى ١٢ المذيعة وعارضة الازياء اللبنانية #لجين_عضاضة تطمئن الناس بعد إصابتها بفيروس #كورونا وترسل هذا الفيديو من غرفة الحجر الصحي في المستشفى pic.twitter.com/h1t1EDCYzy — سيدتي فن (@sayidatystars) March 7, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات سيدتي فن الأخرى

وكانت عارضة الازياء اللبنانية وأرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي لُجين عضاضة قد أصيبت بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا إلى لبنان، وتم الحجر عليها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأثار دخول عضاضة لبنان وهي بالأعراض التي من الأكيد أنها ظهرت عليها قبل وخلال سفرها تساؤلات عديدة في الشارع اللبناني، حول سماح بريطانيا لها بالخروج ومخالطة المسافرين ومن بالمطار في ظل ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وهو من أهم عوارض المرض.

ووليد الجفالي، رجل أعمال وملياردير سعودي توفي في عام 2016 إثر إصابته بمرض السرطان.