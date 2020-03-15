شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يقصم ظهر المرشد الإيراني ويصدر الأمر الملكي الذي طال انتظاره ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أسدل القضاء السعودي الستار على قضية أثارت الرأي العام، بعد القبض على 8 سعوديين بتهمة التخابر مع إيران. وأصدرت المحكمة الجزائية حكما على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوته بلغ مجموعها 58 عامًا، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران .
وحسب وسائل إعلام سعودية، أصدرت المحكمة الجزائية أيضًا، حكما بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران .
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وأشارت الجزائية إلى أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام سرب لإيران معلومات تمس الأمن الوطني بحكم عمله .
وكان مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز قد صدر في وقت سابق قبيل الاحكام باعدامهم وصلبهم في مكان عام ليكونو عبرة للاخرين ، الا ان المرسوم الملكي ترك للقضاء ان يقول كلمته.
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