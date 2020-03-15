بث مباشر الآن 2020 انجي خوري تنافس سما المصري فضيحة بالملابس الداخلية +18

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عدن - ياسمين التهامي -

انجي خوري تنافس سما المصري.. تستغل بعض الفنانات منصات السوشيال ميديا للفت الأنظار اليهن بشتي الطرق الممكنة، عن طريق نشر الصور والفيديوهات المثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و “انستغرام”، ولا يهتمون كثيراً بمدي التحلي بالآداب والذوق العام في محتوي الميديا المنشور علناً.

ويستحدث هؤلاء الفنانات دائماً عرض أجسادهن بطريقة مقززة للنظر، عن طريق الملابس المغرية والعارية، والتي لاتستر شيئا من اجسادهن، كل هذا من أجل الشهرة والأموال وزيادة عدد المتابعين عبر حساباتهم الرسمية.

وتتنافس الفنانة السوري انجي خوري والمصرية سما المصري، علي جذب انظار الجمهور، بطريقة مشينة وهي التخلي عن الإحتشام في التصرفات والملابس ايضاً، ويتباهون بعرض مناطق مثيرة من اجسادهن عبر البث المباشر.

ودائماً ماتستغل سما المصري الأحداث الثقافية والرياضية للظهور بشكل مخزي وعرض منطقة معينة من جسدها، لإثارة الشباب وتصدر التريند، فقد ظهرت في مباراة كأس امم افريقيا 2019 ، وظهرت مؤخراً بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 مرتدية البيجامة والشبشب، وهذا دليل كافٍ علي معرفة مكنون هؤلاء الشخصيات الواهمة والتي تثير الأحداث الفاضحة.

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