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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. مذيعة MBC ’’لجين عمران’’ تفقد توازنها وتصرخ في وجه شاب معجب بشكلها بالشارع.. شاهد ماذا فعل بها وماذا كانت ردة فعلها الصادمة (فيديو صادم)

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