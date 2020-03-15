شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس الامريكي ترامب لا يمتلك ذرة عقل ويثير جنون الامريكان وهلعهم بهذا الامر المرعب الاشد خطرا من فيروس كورونا ويعلن حالة الطواريء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس الامريكي ترامب لا يمتلك ذرة عقل ويثير جنون الامريكان وهلعهم بهذا الامر المرعب الاشد خطرا من فيروس كورونا ويعلن حالة الطواريء

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب"، السبت، من تعرّض الأمريكيين إلى فيروسات خطيرة، بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد.



وأفادت إدارة الحماية الإلكترونية بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بأن هناك مخاوف من موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية تستهدف الأمريكيين الذين اضطروا للعمل من المنزل، جراء الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد.. مذيعة MBC ’’لجين عمران’’ تفقد توازنها وتصرخ في وجه شاب معجب بشكلها بالشارع.. شاهد ماذا فعل بها وماذا كانت ردة فعلها الصادمة (فيديو صادم)

الرئيس الامريكي ترامب لا يمتلك ذرة عقل ويثير جنون الامريكان وهلعهم بهذا الامر المرعب الاشد خطرا من فيروس كورونا ويعلن حالة الطواريء

الداعية الاماراتي الشهير "وسيم يوسف" يتلقى الضربة الأخيرة والقاصمة.. وإحراق آخر أوراقه إلى الأبد.. شاهد

شاهد الامر الصاعق والصادم الذي حدث في هذة الدولة العربية واثار الهلع والرعب في نفوس كل اليمنيين الذين يعيشون فيه ( لن تصدق ما حدث فهو امر نادر ومخيف )

شاهد.. قناة إلـ"بي سي أي" تفجر مفاجاة مدوية وتكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة المتجهة من الرياض إلى بيروت.. (فيديو صادم)

تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

ليس جواس ولا طارق عفاش ولا هيثم قاسم ولا هاشم الاحمر..هادي يطيح بوزير الدفاع محمد المقدشي من منصبه ويعلن البديل ( صورة واسم وزير الدفاع الجديد )

وردنا الان.. قناة الـ "BBC" تصعق كل سكان المملكة وتطلق هذا التحذير المرعب وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر الكارثي حول فيروس كورونا.. شاهد

ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويتخذ قرار تاريخي ارعب كل دول مجلس التعاون الخليجي وسيقلب الامور رأسا على عقب والنتيجة كارثية على كل حكام الخليج ( نص القرار )

Advertisements

كورونا يقصم ظهور المغتربين اليمنيين في كافة المدن السعودية..والسلطات تعلن قبل قليل عن قرار صادم وكارثي سيجعل كافة اليمنيين يشحتون في الشوارع ( نص القرار )

عاجل وفي غاية الخطورة.. الرعب والخوف يجتاح الآن الكويت والأمر قد يتحّول الى كابوس.. (تفاصيل صادمة)

وردنا الان.. فيروس كورونا يزف بشرى سارة لجميع اليمنيين.. صورة

ورد للتو.. “رويترز” تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف هذا أول ما طلب الأمير‘‘محمد بن سلمان‘‘ من عمه للإفراج عنه.. والأخير يوجه رسالته الأخيرة لأسرته.. صورة

شاهد: أسد الجبال يباغت شرطي من الخلف ويبدأ في افتراسه من عنقه.. وحينما طرحه على الأرض كانت المفاجأة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

شاهد..رجل شجاع يعود من مثلث ’’برمودا‘‘ ويكشف للعالم مفاجأة صادمة ومرعبة وجدها فيه ..ماذا قال.. (فيديو مرعب وصادم)

وردنا الان... ايطاليا تزف قبل قليل هذا الخبر السار للعالم وتعلن التوصل الى لقاح فعال يقضي على فيروس كورونا.. تفاصيل

في غاية الخطورة.. الصين تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله..شاهد

وأشارت إلى أن وجود أدلة متزايدة على وجود قراصنة يستغلون مخاوف المواطنين من الفيروس لتوجيه هجماتهم على الأفراد، وأن العمل خارج بيئات مؤسسية مؤمنة يفتح الباب أمام إمكانية التعرض لتلك الهجمات.



وأصدرت الإدارة الأمريكية، تحذيرًا تشير فيه إلى وجود نقاط ضعف في مجال العمل من المنزل، بالمقارنة بالعمل في موقع المؤسسات.

ونبهت إلى أنه رغم مساعي تأمين الشبكات التي تسهل للموظفين إمكانية العمل بها عن بُعد ، لكنها تفتح شهية القراصنة على محاولة اختراقها.

وأوضح خبير الجرائم الإليكترونية، توم كيلرمان، الذي عمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن هناك بعض الدول تسعى للاستفادة من هذا الوضع وخصوصًا "أعداء حقبة الحرب الباردة"، ومن الضروري الحذر من أنهم على علم بضعف الاحتياطات الأمنية على المستوى الشخصي لدى الأفراد ".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، حالة طورائ وطنية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدًا الحصول على 50 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل.

وقد ارتفع عدد الحالات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 1800 حالة، حتى مع إجراء اختبارات متفرقة وقطعية، وارتفع عدد القتلى إلى 41 قتيلًا.

واتخذت العديد من الولايات إجرءات للحد من انتشار الفيروس، من بينها منع التجمعات والتجمهر، وغلق المدارس وإلغاء المهرجانات والمنافسات الرياضية.