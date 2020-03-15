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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الامر الصاعق والصادم الذي حدث في هذة الدولة العربية واثار الهلع والرعب في نفوس كل اليمنيين الذين يعيشون فيه ( لن تصدق ما حدث فهو امر نادر ومخيف )

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