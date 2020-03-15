تعز: تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ضمن إجراءات مواجهة كورونا

علّقت الجامعات والمدارس بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)،الدراسة بدءً من اليوم الأحد لمدة أسبوع بشكل مؤقت ضمن الإجراءات الاحترازية تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

وأعلنت عمادة كلية الآداب بجامعة تعز في بيان مقتضب، عن عطلة لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الأحد.

وقالت جامعة العطاء (أهلية)، في بيان لها حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إنه "بناءً على قرار الحكومة اليمنية وعطفاً على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (..) قررت توقيف الدراسة من صباح الأحد وحتى إشعار آخر".

كما أعلنتا جامعتي الحكمة والجند (خاصة)، تعليق الدراسة لمدة أسبوع لضمان سلامة الطلاب وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي.

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في السياق، أعلن نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة فؤاد عبدالملك، تعليق الدراسة في ألف و650 مدرسة كإجراء احترازي.

وقال في تصريح لقناة "يمن شباب" إن "750 ألف طالب وطالبة علقوا الدراسة بشكل عام ابتداءً من اليوم الأحد وحتى اشعار آخر من قبل وزارة التربية والتعليم".

وأمس السبت، وجهت الحكومة اليمنية بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة لمدة أسبوع بشكل مبدئي، كما أقرت في اجتماع طارئ تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية لأسبوعين، وإغلاق المنافذ البرية. خشية من تسلل فيروس كورونا الذي لم يصل البلاد بعد.

