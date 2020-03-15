شاهد .. سما المصرى عارية تغطى جسمها بطرحة بيضاء شفافة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، بإطلالة مثيرة وجريئة بهوت شورت اسود وقامت بتغطية صدرها بطرحة شفافة .

وعلقت سما ، على الصورة التى قامت بنشرها : مجموعه صور من لايف النهارده الخميس علي اللوبس لايف وكنت خلاااص هاطلع من هدومي بسبب العاصفه وبكره الجمعه الساعه ١١ بالليل في لايف جديد بس حملوا البرنامج اهم حاجه والرابط بتاعه هنا في الاستوري واعملوا بحث عن اسمي وتابعوني واسمي عليه هو واشوفكم بكره الجمعه لايف ١١ بالليل ايوه باه والجيبه ضيقه…???????????????? .

الفنانة المصرية سما المصري دائمة إثارة الجدل حولها، بسبب نشرها صور جريئة للغاية وحركات مثيرة، على الرغم من إعلانها قبل شهور بأنها ستعتزل ولن تظهر في صور عارية أو مثيرة مرة أخرى بعد نجاتها من وعكة صحية ألمت بها، إلا أنها سرعان ما عادت بصور وفيديوهات أكثر سخونة وعري من سابقتها.

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