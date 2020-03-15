شكرا لبحثكم عن خبر من ضمنها إغلاق المساجد.. تونس تتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات التونسية، إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تضمنت تعليق الصلاة في المساجد، وإلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي.

وقال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، إن حكومته قررت ”إغلاق الحدود البحرية التونسية كليا، وتعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا للحد من انتشار فيروس كورونا“.

وأضاف أنه ”تقرر الإبقاء على رحلة جوية واحدة تربط تونس بفرنسا، ورحلة أسبوعية واحدة مع مصر وألمانيا وإسبانيا“.

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وشدد الفخفاخ على ضرورة ”غلق المقاهي والمطاعم والملاهي، ابتداء من الساعة الرابعة مساء يوميا، إضافة إلى تعليق الصلاة الجماعية، بما فيها صلاة الجمعة“.

وأضاف رئيس الحكومة أنه ”تقرر إجراء كل المقابلات الرياضية دون حضور الجمهور“، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ”تبقى إلى غاية 4 أبريل 2020، ويمكن تمديدها“.

وأشار الفخفاخ إلى أنه ”تقرر كذلك إغلاق جميع رياض وحضانات الأطفال والمدارس الخاصة والأجنبية، إلى غاية يوم 28 مارس 2020.

وسجلت السلطات الصحية التونسية حتى الآن 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما يخضع حوالي 4 آلاف شخص للحجر الصحي.