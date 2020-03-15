شكرا لبحثكم عن خبر في تصعيد خطير..ميلشيا " الإنتقالي " وبايعاز إماراتي تتمادى في استفزاز السعودية وتمنع عقد اجتماع مصغر للحكومة برئاسة " الحنبشي " بالمعاشيق .. ومصادر تكشف عن ساعات عصيبة قادمة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر مطلعة بعدن للجزيرة قيام مجاميع مسلحة تابعة لميلشيا " الإنتقالي " المدعومة إماراتيا بمنع عقد اجتماع للحكومة في قصر " المعاشيق " بعدن برئاسة نائب رئيس الوزراء " الخنبشي" . واشارت المصادر الى أنه عدد من الوزراء كانوا بصدد عقد اجتماع في قصر " المعاشيق " برئاسة نائب رئيس الوزراء " الخنبشي" ولم يتم التدخل من القوات السعودية التي تضطلع بمهمة حراسة القصر. وتوقعت المصادر ان تشهد عدن ساعات عصيبة قادمة في ظل تصاعد التوتر وخروقات الميلشيا الإماراتية .

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