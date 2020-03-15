شكرا لبحثكم عن خبر مأرب..80 طقما حوثيا محملة بالأسلحة والذخائر وعشرات العناصر في قبضة القوات الحكومية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت القوات الحكومية كمينا محكما على تعزيزات قتالية لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد.
وقالت مصادر خاصة إن القوات الحكومية نفذت كمينا محكما على تعزيزات كبيرة لميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة صرواح غرب مارب.
وأضافت المصادر أن نحو 80 طقما حوثيا محملة بالأسلحة والذخائر وعشرات العناصر, تم السيطرة عليها بالكامل من قبل القوات الحكومية.
وذكرت المصادر أن العملية تمت بعد انسحاب القوات الحكومية من أحد الأودية واستدراج تعزيزات الحوثيين إلى الوادي من ثم الانقضاض عليها من جميع الجهات.
وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من القضاء بالكامل على التعزيزات الحوثية الكبيرة.
وبينت المصادر أن الخسائر الحوثية تقدر بنحو 80 طقما وقتل وجرح نحو 230 عنصرا حوثيا وأسر أكثر من 50 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مأرب..80 طقما حوثيا محملة بالأسلحة والذخائر وعشرات العناصر في قبضة القوات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.