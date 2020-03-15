شكرا لبحثكم عن خبر مأرب..80 طقما حوثيا محملة بالأسلحة والذخائر وعشرات العناصر في قبضة القوات الحكومية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت القوات الحكومية كمينا محكما على تعزيزات قتالية لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر خاصة إن القوات الحكومية نفذت كمينا محكما على تعزيزات كبيرة لميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة صرواح غرب مارب.

وأضافت المصادر أن نحو 80 طقما حوثيا محملة بالأسلحة والذخائر وعشرات العناصر, تم السيطرة عليها بالكامل من قبل القوات الحكومية.

Advertisements

وذكرت المصادر أن العملية تمت بعد انسحاب القوات الحكومية من أحد الأودية واستدراج تعزيزات الحوثيين إلى الوادي من ثم الانقضاض عليها من جميع الجهات.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من القضاء بالكامل على التعزيزات الحوثية الكبيرة.

وبينت المصادر أن الخسائر الحوثية تقدر بنحو 80 طقما وقتل وجرح نحو 230 عنصرا حوثيا وأسر أكثر من 50 آخرين.