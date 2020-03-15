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وزير النقل في المملكة اول وزير عربي يصاب بفيروس كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المغرب مساء السبت إصابة وزير النقل عبد القادر عمارة، بفيروس كورونا بعد عودته من دولة أوروبية.

 وقالت وزارة النقل والتجهيز المغربية في بيان إن وزير النقل شعر بتعب غير عادي، مصحوب بآلام في الرأس، بعد عودته من مهام رسمية بدولة أوروبية، وتقدم إلى المصالح الطبية، حيث أجريت له الفحوص والاختبارات الضرورية، التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وأضاف البيان أن وزير النقل والتجهيز سوف يلازم بيته 14 يوما، وأن الأعراض التي ظهرت عليه بسيطة ولا تدعو إلى القلق، وسوف يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح العمل عن بعد، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة.

 ويعتبر عمارة أول وزير عربي وأول مسؤول مغربي يصاب بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين رسميا في المغرب إلى 18.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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