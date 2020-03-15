طبيب يمني بارز يكشف عن "3" نصائح "ذهبية" لضمان الوقاية من فيروس " كارونا "

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الدكتور " عمار البعداني " في تغريدة له عن الطريقة السلمية لغسل اليدين لتجنب الاصابة بفيروس " كارونا " .
نص تغريدة الدكتور البعداني : " غسل اليدين بالطريقة السلمية لتجنب الاصابة بفيروس " كارونا ".
١-قبل وبعد الأكل .. بعد الخروج من الحمام .. بعد العودة من الخارج إلى المنزل .. بعد ملامسة أي أسطح لا تعرف نظافتها .
٢-يجب ألا تقل مدة غسل اليدين بالماء والصابون بطريقة صحيحة عن ٢٠ ثانية !
٣-للاحتياط اصطحب معقمًا كحوليا (جل)نسبة الكحول فيه ".
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