شكرا لبحثكم عن خبر طبيب يمني بارز يكشف عن "3" نصائح "ذهبية" لضمان الوقاية من فيروس " كارونا " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الدكتور " عمار البعداني " في تغريدة له عن الطريقة السلمية لغسل اليدين لتجنب الاصابة بفيروس " كارونا " .

نص تغريدة الدكتور البعداني : " غسل اليدين بالطريقة السلمية لتجنب الاصابة بفيروس " كارونا ".

١-قبل وبعد الأكل .. بعد الخروج من الحمام .. بعد العودة من الخارج إلى المنزل .. بعد ملامسة أي أسطح لا تعرف نظافتها .

٢-يجب ألا تقل مدة غسل اليدين بالماء والصابون بطريقة صحيحة عن ٢٠ ثانية !

٣-للاحتياط اصطحب معقمًا كحوليا (جل)نسبة الكحول فيه ".