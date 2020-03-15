شكرا لبحثكم عن خبر سياسي سعودي شهير يدعو «التحالف» إلى عدم التفريق بين المتمردين في «عدن» والمتمردين في «صنعاء» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا سياسي سعودي شهير ، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إلى التعامل مع المجلس الانتقالي المتمرد في عدن ، كما يتعامل مع جماعة الحوثي المتمردة في صنعاء.

وسخر من مطالبة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، للتحالف بصرف مرتبات منتسبيه، قائلاً إن بلاده لا تنفق على أعدائها المحتملين.

وأكد سليمان العقيلي المقرَّب من حكام الرياض، في تغريدات رصدها " أحداث نت " اليوم على “تويتر” أن السياسة الخارجية السعودية تطورت، وباتت تتفادى الانفاق على من لا يؤمن جانبهم، أو ربما يصبحون أعداءها، في إشارة إلى قوات الانتقالي وتحركاتها ضد القوات السعودية المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن.

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وأضاف: إن كانت ”عدن لادن” ربما تفخر بأن لديها جيشا مكونا من 90 الفا أو 200 ألف أو أقل أو أكثر، فلتصرف عليه بنفسها؛ لعلها تكون أفضل من الامبراطورية البريطانية شرق السويس !”.

داعيا إلى تركيز المساعدات السعودية ومشروعات التنمية والإعمار على مناطق سيطرة حكومة الرئيس هادي، والتوقف الفوري عن صرف الرواتب والإعمار في منطقة التمرد والاضطرابات، في عدن، ومعاملتها مثل صنعاء.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حدد أهدافه منذ انطلاق عاصفة الحزم، في "إنهاء تمرد الحوثي وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي إلى العاصمة صنعاء والحفاظ على اليمن موحداً ".