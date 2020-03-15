شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..السعودية تعلن عن تدابير احترازية جديدة تعد الاكثر تشددا منذ ظهور اصابات بفيروس " كارونا " بالمملكة ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقرت امانتي منطقتي " الرياض والشرقية " إغلاق جميع الأسواق الشعبية والمحال التجارية والمطاعم وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة الى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون للبلدية والقروية.

وفي الشرقية تم إلزام كافة مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخل مراكز التسوق وبالقرب من عربات التسوق وتعقيمها بصفة مستمرة والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا والحرص على سلامة المتسوقين في هذه المراكز , كما ألزمت الأمانة مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة للجلوس بداخلها ، وتم إلزام عربات الأطعمة المتنقلة " تراك فود " بتقديم الطلبات الخارجية وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات .

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