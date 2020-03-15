شكرا لبحثكم عن خبر الجوازات السعودية تعلن تمديد تأشيرات الزيارة لهذه الحالات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم، تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، وذلك من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها إلكترونياً، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية أن التمديد جاء بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيزووفق الوكالة دعت المديرية العامة للجوازات كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ180يوماً ، وتعذر تمديدها إلى المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة بالمملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم.

وأكدت المديرية العامة الجوازات أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لإدراج خدمة التمديد الاستثنائي لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية بمنصة أبشر (أبشر افراد ، أبشر أعمال ، مقيم).