جمعية تنمية المرأة تقيم ثلاث دورات تدريبية نسوية بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
الخليج 365 - شبوة
بدأت بمعهد مهارتي للتدريب والتأهيل بمدينة عتق محافظة شبوة،اليوم، ثلاث دورات تدريبية نسوية التي تنظمها جمعية تنمية المرأة بالمحافظة بمشاركة 73 متدربة من مدينة عتق.
وتهدف الدورات إلى إكساب المتدربات المهارات والمعارف الأساسية والضرورية في المجالات الثلاثة وبما يمكنهن بالتالي من القيام بهذه المهن وممارستها على أكمل وجه .
و أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، بدور الجمعية في خدمة قضايا المرأة بالمحافظة والعمل على تنمية مهاراتها في مختلف الجوانب..مشيران إلى أهمية هذه الأنشطة التدريبية والعمل على دعمها واستمرارها، لتحسين مستوى المرأة في المجتمع.
من جانبها أكدت رئيسة الجمعية فاطمة حيدرة حرص قيادة الجمعية على بذل كافة الجهود التي من شأنها خدمة المرأة والرفع من مستواها التعليمي والمعرفي.
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