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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العمودي: الفحص في الوديعة مجاني ولا توجد أية حالة اشتباه بكورونا حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
الخليج 365 - العبر
أكد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي بأنه يتم فحص القادمين الى اليمن عبر منفذ الوديعة فقط بواسطة جهاز خاص لفحص درجة الحرارة كإجراء احترازي وهو مجانا.
وأكد العمودي في منشور له انه يتم كذلك تم تزويد المحجر الصحي بميناء الوديعة بأدوية ومستلزمات طبية ومواد تعقيم وأدوات حماية للعاملين في المحجر؛ مضيفا بأنه جاري استكمال التجهيزات الطبية لانشاء مركز عزل احترازي في المحجر بدعم من مكتب الصحة ومن وزارة الصحة؛ مشيرا أن هناك توجيهات صارمة لمدير المحجر الصحي بتقديم كل الخدمات الطبية للقادمين والواصلين الي هناك بصورة مجانية؛ والاسعاف هو لنقل اي حالة تحتاج تحويل الي مستشفيات الوادي .
وطمأن الدكتور العمودي الجميع بأنه حتى اليوم الأحد 15 مارس 2020م لم تسجل اي حالة اشتباه كورونا في حضرموت بشكل عام وحضرموت الوادي بشكل خاص وان الفرق الطبية المكلفة بفحص القادمين في مطار سيئون ومنفذ الوديعة البري تعمل علي مدار الساعة من بدايه فبراير 2020؛ وجاري حاليا افتتاح محجر ونقطة فحص للواصلين من المهرة في مديرية رماه.
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