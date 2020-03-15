إصابة أحد أفراد نقاط رقابة الارتباط بقصف للمرتزقة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة أصيب أحد أفراد التموين في إحدى نقاط رقابة الارتباط المشتركة بمحافظة الحديدة بنيران مرتزقة العدوان. وأكد مصدر عسكري إصابة أحد أفراد التموين في نقطة رقابة الارتباط المشتركة في الخامري بالأسلحة المتوسطة التابعة للمرتزقة. وحمّلت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية تدهور اتفاق السويد، حيث أوضح عضو اللجنة اللواء محمد القادري أن قيادات المرتزقة وجهوا بقطع خط إمداد الغذاء لضباط الارتباط التابعين للجيش واللجان في رقابة سيتي ماكس بتغطية نارية كثيفة في محاولة لتفجير الوضع.

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