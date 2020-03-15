شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. كيف تستهدف مقاتلات التحالف مليشيا الحوثي اسنادا لقوات الجيش في مأرب والجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت غرفة عمليات التحالف العربي، مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتلات التحالف لمليشيا الحوثي الانقلابية، اسنادا لقوات الجيش الوطني في مأرب والجوف. هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. كيف تستهدف مقاتلات التحالف مليشيا الحوثي اسنادا لقوات الجيش في مأرب والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.