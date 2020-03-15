بن بريك يناقش مع الضالعي مستجدات الأوضاع الراهنة في الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

ناقش اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم في مقر الجمعية، مع الفريق سيف الضالعي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الفنية، مستجدات الأوضاع الراهنة في الجنوب، والتطورات العسكرية في كل الجبهات الجنوبية .



واستعرض اللقاء، الاجراءات التي اتخذتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لتعزيز الجبهة الداخلية وتأمين منافذ الجنوب لمنع تسلل العناصر الحوثية والإرهابية إلى أراضيه، وكذلك الجهود الحثيثة لتوحيد الصف الجنوبي على طريق استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.

وأكد اللقاء ، على أهمية تضافر كافة الجهود المشتركة بما يحقق توحيد الصف الجنوبي، والاصطفاف إلى جانب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، الحامل السياسي للقضية الجنوبية

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لمنع أي التفاف أو خروقات لبنود اتفاقية الرياض.

كما تم مناقشة الجهود التي تقوم بها الوحدات العسكرية والأمنية والمقاومة الجنوبية للقيام بمهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار واستمرار جهودها في مكافحة الإرهاب والتصدي لمليشيات إيران الإرهابية بالشراكة مع التحالف العربي في الضالع وكافة الجبهات.

وشدد اللقاء ، على أن العاصمة عدن خط أحمر، ولا يمكن السماح بالعبث بأمنها واستقراها وضرورة التصدي لكافة الظواهر المخلة الهادفة لزعزعة الأمن وخلق الفوضى في العاصمة وبقية محافظات الجنوب الذي لن يرضى شعبه بالتركيع والاستفزاز أكثر من قبل الجهات المعادية.

حضر اللقاء، الدكتور عمر عبداللاه باعباد، مستشار رئيس الجمعية الوطنية للشؤون الاقتصادية والدكتور أحمد عقيل باراس، مدير مكتب رئيس الجمعية.