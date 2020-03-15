المالكي يكشف حقيقة وجود شرخ بالعلاقة بين الانتقالي والتحالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

عدن - الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، حقيقة وجود شرخ بالعلاقة بين الانتقالي والتحالف.



وأكد المالكي عدم وجود أي شرخ في العلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، وقوات التحالف.

وقال المالكي، في تصريح نشره موقع ”العربية“، إن هناك ”إعلاما مغرضا يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع في عدن“.

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وأشار المالكي إلى ”تحقق الكثير من أهداف اتفاق الرياض، الذي قال إنه أسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى محافظة عدن، جنوبي اليمن“.

وأكد المالكي أن اتفاق الرياض، ”دخل الآن المرحلة الثانية لتنفيذه، وأن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة الصعاب أمامه“.

كما أشار إلى سعي التحالف لإعادة حركة المشاريع والاستثمارات من أجل إعمار عدن، وتأهيل المطار وتطوير مينائها.