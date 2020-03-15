- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المالكي يكشف حقيقة وجود شرخ بالعلاقة بين الانتقالي والتحالف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
عدن - الخليج 365
كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، حقيقة وجود شرخ بالعلاقة بين الانتقالي والتحالف.
وأكد المالكي عدم وجود أي شرخ في العلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، وقوات التحالف.
وقال المالكي، في تصريح نشره موقع ”العربية“، إن هناك ”إعلاما مغرضا يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع في عدن“.
وأشار المالكي إلى ”تحقق الكثير من أهداف اتفاق الرياض، الذي قال إنه أسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى محافظة عدن، جنوبي اليمن“.
وأكد المالكي أن اتفاق الرياض، ”دخل الآن المرحلة الثانية لتنفيذه، وأن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة الصعاب أمامه“.
كما أشار إلى سعي التحالف لإعادة حركة المشاريع والاستثمارات من أجل إعمار عدن، وتأهيل المطار وتطوير مينائها.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي يكشف حقيقة وجود شرخ بالعلاقة بين الانتقالي والتحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.