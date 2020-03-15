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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجراءات صارمة تتخذها موانئ عدن لمواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
وجه الرئيس التنفيذي رئس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد علوي امزربه اليوم الأحد، تعميم هام رقم ( 9) للعام 2020 م، حول اتخاذ الإجراءات الصارمة المتبعة لمجابهة فيروس كورونا في موانئ عدن.
وارسل التعميم إلى الإخوة مدراء عموم كل من العمليات البحرية والأرصفة والساحات ومحطة عدن الحاويات وميناء الزيت والوكلاء الملاحيين والشركات الملاحية العاملة موانئ عدن.
وجاء نص التعميم كالآتي:
استنادا الى الإجراءات التنفيذية للقرارات المتخذة في الاجتماع الطارئ براسة دولة الاخ رئيس الوزراء المنعقد بتاريخ 2020/3/14م و القاضية بتشديد الرقابة في الموانئ البحرية والتشديد الفحوصات اللازمة المكافحة
جائحة كورونا المستجدة ، عليكم كل في مجال اختصاصه اتخاد الإجراءات التالية:
القيام بحصر جميع السفن في منطقة المخطاف قبل إدخالها الى الارصفة دون استثناء للتأكد من خلوها من هذا الوباء، منع انزال البحارة أو تغيير اطقم السفن الا بعد التأكد من قبل مندوبي صحة الموانئ من سلامتهم، ويمنع صعود
اي شخص على السفن المتواجدة في منطقة المخطاف قبل اجراء فحصها من قبل مندوب صحة الموانئ عدن، ويمنع منعا باتا استقبال أي ركاب قادمين من الموانئ الأخرى.
يتم تسهيل مهمة الأخوة مندوبي الصحة المسئولين للقيام بواجبهم في تنفيذ الاجراءات اللازمة الخاصة بهذا الشأن.
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